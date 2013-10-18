中国经济：三季度企业景气指数121.5，比二季度高0.9点--统计局

路透北京10月18日 - 中国国家统计局周五公布2013年三季度企业景气指数为121.5，比二季度高0.9点，继续运行在景气区间，显示当前企业景气状态处于温和回升态势。

这与刚刚公布的宏观经济数据显示的中国经济企稳回升的基本面相吻合。中国三季度GDP增幅7.8%。

刊登在统计局的新闻稿称，反映企业当前景气状态的即期企业景气指数为117.9，反映企业未来景气预判的预期企业景气指数为123.9，均比二季度高0.9点。三季度，企业家信心指数为119.5，比二季度高2.5点。

从企业盈利水平看，75.3%的企业表示三季度盈利状况处于“正常”水平或“好于正常水平”，比二季度上升1.5个百分点。

从工业企业库存情况看，85.5%的企业表示三季度企业库存处于“正常”水平，比二季度增加0.8个百分点；5.8%的企业表示“低于正常水平”，比二季度增加0.4个百分点；8.7%的企业表示“高于正常水平”，比二季度减少1.2个百分点。

从工业企业订货情况看，80.7%的企业表示订货处于“正常”水平或“好于正常水平”，比二季度高2.0个百分点。

分行业看，按企业景气指数高低排序依次是信息传输软件和信息技术服务业、工业、建筑业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、社会服务业、住宿和餐饮业，除住宿和餐饮业外，其他行业均处在景气临界值以上。

从工业内部看，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，制造业，采矿业的景气指数依次为137.9、128.2和94.0。其中，制造业中景气度较高的行业由高到低排列依次是烟草、医药、食品等三个行业，景气指数在140以上；景气度较低的行业为钢铁、石油行业，景气指数略高于景气临界点100。