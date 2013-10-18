更新版 1-新债招标：两年期国债招标弱势不改，非关键期限机构博边意愿较强

* 两年期国债中标利率再高于预期

* 新债供给不减且二级弱势连连

* 参与投标机构多采取博边际策略

* 非关键期限品种机构配置意愿不强 (新增市场人士评论)

路透上海10月18日 - 中国财政部周五招标发行的两年期固息国债中标利率高于市场预期，延续近期一级招标弱势。市场人士认为，一级市场新债供给不减且二级走势孱弱，再加上两年期非关键期限品种较为尴尬，机构配置意愿有限，多采取博边际策略，致招标结果走高，投标倍数一般。

业内人士稍早透露，财政部招标发行的240亿元人民币两年期固息国债，加权中标利率为3.77%，高于此前3.74%的市场预测均值；该期债边际中标利率为3.83%，投标倍数为1.84倍。

“(结果)应该算略微高些，不过不算离谱，这几天二级收益率上行，这个结果感觉还算正常，”北京一参与投标的券商交易员表示，从参与投标的机构来看，博边挺多的，毕竟短期资金面好，所以短端品种不会太夸张。

上海另一银行交易员表示，因该期国债为非关键期限品种，期限较为尴尬，需求会弱一点儿，亦会对投标结果产生影响，所以投标倍数一般。

“随后一级半市场3.815%-3.825%返，不博边际亏死了，交易户投在边际附近的还好点，”她称。

上周的五次利率债招标开启了新一轮新债供给高峰，而本周的新债发行量进一步增加，至目前为止，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家，其中利率债发行金额总计1,346亿元，而下周截止目前已发布的新债发行公告，总量已近千亿。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为3.7071%；二级市场上剩余期限约2.29年的固息国债130004最新成交收益率 为3.75%。

今日招标新债为财政部今年第21期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。240亿元全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。