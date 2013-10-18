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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 11:12 BJT

澳洲央行：总裁史蒂文斯认为美国政府停摆的影响不会持久

路透悉尼10月18日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示，美国政府停摆不太可能对经济带来持久影响。

美国总统奥巴马上日签署法案，为政府提供资金直至1月15日，并把举债上限最后期限推后至2月7日，将美国从违约边缘拉了回来。

史蒂文斯表示，澳洲央行准备了应急计划来应对可能出现的美国债务违约，但未透露细节。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)
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