全球投资：基金经理人看好欧股，审慎看待美股--美银美林调查

路透伦敦10月17日 - 美国银行美林对基金经理人的月度调查显示，本月投资人对欧股的配置比重创下逾六年来最高，因其预期欧洲经济前景走强。

美银美林于10月4-10日进行的调查显示，投资人将整体美股配比降至中性，此为1月以来首见。这份调查进行时，美国议员尚未就调高举债上限达成协议。

有净46%的资产配置者超配欧股，高于9月的净36%。

该数值显示超配和低配之间的差值。

“才五个月以前，欧洲地区的尾部风险还排在首位，如今却显示有可能超买，”美银美林欧洲投资策略师John Bilton表示。

“这点很有趣，这是自2010年12月以来首次有地区出现超买讯息。”

这次调查访问了183位管理资产规模5,000亿美元的基金经理人，结果显示投资人整体大幅削减对股市的曝险。

其净超配仓位创下四个月低位49%，9月时为60%。

债券再次受到基金经理人的青睐。其固定收益配置从上个月的净68%低配的五年低位，成为净58%低配。

10月预期全球经济将走强的投资者人数，从一个月前的净69%降至净54%。

除了美国财政紧缩外，投资人认为中国经济可能硬着陆是最大的尾部风险。

投资人对新兴市场的看法仍然平平。10月低配新兴市场仓位从9月的净18%降为净10%.

现金水平降至4.4%。