基金观点：投资者对全球经济复苏和企业盈利的乐观情况减弱--美银美林

路透香港10月18日 - 美银美林周五发表的10月份基金经理调查显示，相信全球经济将走强的投资者比例从9月份时的69%降至54%；71%的受访者预计未来12个月经济增长将依旧“低于趋势水准”，高于之前一个月61%的水平。

此外，对于企业利润复苏的预期也有所下降。上个月41%的受访者表示预计全球企业利润将在未来12个月内改善，但该数据在10月份时降至28%。18%的受访者认为企业利润率将在未来一年下降，高于上个月11%的比例。

资产配置者则减少股票投资比重。49%的全球资产配置者增持股票，该比例低于9月份时的60%。在过去一个月，投资者减持了此次调查覆盖的11个板块中八个板块的投资。上个月9%的受访者依旧增持美国股票，而本月该数据降至0%。与此同时，投资者将焦点重新放在固定收益资产上，其债券减持力度减小，且投资组合中现金水平有所上升。

“美国政府关门事件明显导致投资者重新将重点放在基准投资中，但资产价格收益仍将受到较高现金水平推动。”美银美林研究部首席投资策略师Michael Hartnett称。

该行欧洲投资策略师John Bilton表示，欧洲的强劲资金流入可能需要投资者予以关注，但欧洲稳定的宏观经济动态表明，欧洲股市的任何回落都将成为逢低买进的良机。

调查显示，投资者对欧洲的股票配置触及六年高点，46%的资产配置者增持欧洲股票，高于9月份时的36%，并为2007年以来的最高水平。

全球投资者对于欧洲公司利润的前景展望一路攀升，并未受到美国政府关门事件的影响而中断。目前处于2007年9月以来最佳水平。10%的受访者表示欧元区是前景最佳的地区，好于两个月前，当时有5%受访者预计公司利润将下降。

欧洲地区同样看好欧洲企业前景。在8月份时，55%地区调查中的欧洲受访者表示，明年实现两位数的增长是不可能的。而本月有6%的受访者表示有可能实现两位数增长--两个月间变动率达到61个百分点。

日本股票10月份同样连续第二个月出现改善。30%的全球资产配置者增持日本股票，高于9月份时22%的水平。

此外，投资者普遍对新兴市场信心开始重建，在10月份的调查中表示他们认为该地区资产有价值。但针对全球新兴市场的信号则并非全线看好。

10%的受访者10月份减持新兴市场股票，情况好于一个月前的18%。平均有26%的投资者增持新兴市场股票。

38%的全球受访者表示新兴市场股票是所有地区中价值最被低估的地区，相比有63%的受访者表示美国是价值最被高估的地区，将新兴市场视为最希望减持地区的投资者数量持续下降。

与此同时，中国经济前景恶化。5%的地区基金经理预计中国经济将于明年走强，低于9月份时28%的比例。而且资产配置者进一步减持其大宗商品敞口。28%的资产配置者减持大宗商品资产，9月份时为16%。