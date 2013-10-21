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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 13:32 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月21日

路透上海10月21日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银
行公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(10月21日-10月25日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 
    =====================================================================================

    2.基金发行  
    
      名称            基金公司        托管行       发行时间         备注   
    --------------------------------------------------------------------------                  
             
     易方达易理财     易方达基金     工商银行     10/21-10/22   
     货币    
    
     银华中证800等    银华基金       中国银行     10/9-10/23
     权重指数增强分级A/B

     富安达信用主题   富安达基金     农业银行     10/10-10/23
     轮动纯债A/C      

     大摩品质生活  摩根士丹利华鑫基金 建设银行       9/23-10/25
     精选股票

     景顺长城沪深     景顺长城基金    农业银行    9/23-10/25
     300指数增强
    
     新华安享惠金     新华基金        广发银行    10/8-10/25
     定期开放债券A/C
    
     诺安泰鑫一年     诺安基金        工商银行    9/30-10/25
     定期开放债券
    
     华润元大现金     华润元大基金   工商银行     10/14-10/25
     收益货币A/B

     万家上证         万家基金       华夏银行     10/14-10/25
     380ETF  
    
     工银瑞信添福     工银瑞信基金   民生银行     10/8-10/28
     债券A/B 

     中邮定期开放     中邮创业基金   农业银行     10/8-11/1
     债券A/C
     
     建信安心回报两年 建信基金       招商银行     10/10-11/1
     定期开放债券A/C
    
     农银研究精选     农银汇理基金   建设银行     10/14-11/1
     灵活配置混合

     招商瑞丰         招商基金       中国银行     10/14-11/1
     灵活配置混合  

     广发中债金融债   广发基金       中国银行     10/8-11/4
     指数A/C
    
     中银惠利纯债     中银基金       中信银行     10/14-11/5
     半年定期开放

     安信永利信用     安信基金       农业银行     10/16-11/5
     定期开放A/C       
    
     华安年年红定期   华安基金       工商银行     10/16-11/5
     开放债券        
    
     工银瑞信         工银瑞信基金   农业银行     10/9-11/6
     信息产业股票
    
     博时灵活配置混合 博时基金       交通银行     10/9-11/6  
    
     汇添富沪深300    汇添富基金     工商银行     10/18-11/7
     安中动态策略指数          
    
     华泰柏瑞季季红  华泰柏瑞基金    建设银行     10/21-11/8
     债券   
    
     南方丰元信用     南方基金       工商银行     10/21-11/8
     增强债券A/C         
    
     汇添富互利分级   汇添富基金     工商银行     10/21-11/8
     债券A/B     
    
     广发亚太中高收益 广发基金       工商银行     10/14-11/8
     债券QDII人民币/美元

     鹏华丰融         鹏华基金       交通银行     10/14-11/8
     定期开放债券

     长盛城镇化       长盛基金       中国银行     10/14-11/8
     主题股票    

     中海惠利纯债     中海基金       招商银行     10/17-11/13    
     分级债券A/B   
    
     信诚年年有余定期 信诚基金       中国银行     10/21-11/15
     开放债券A/B   
    
     国富岁岁恒丰    国海富兰克林    工商银行     10/21-11/15
     定期开放债券A/C   
    
     嘉实新兴市场双币 嘉实基金       工商银行     10/18-11/18
     分级债券QDII A/B     
    
     海富通双利       海富通基金     工商银行     10/22-11/22
     分级债券A/B    
    
     国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行     10/14-12/13
     灵活配置混合A/C  
    ===================================================================================== 
    
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
     发债主体       规模      期限      债券类型       缴款时间            备注
                   (亿元)

    财政部          315.5     7年       记账式国债    10/17-10/21    
    财政部          240       2年       记账式国债    10/21-10/23
    财政部代发      221       5年       固息地方债    10/22-10/24
    国家电网        100     7/15年      固息企业债    10/23-10/24 
    联通公司        100     六个月      超短期融资券     周一 
    进出口行         50       1年       固息金融债       周二
    国电集团         50     九个月      超短期融资券     周三
    进出口行         60       5年       固息金融债       周三        今年第25期增发
    农发行          100       2年       固息金融债       周三
    农发行          100       7年       固息金融债       周四
    国开行      不超240   1/3/5/7/10年  固息金融债       周四
    进出口行     至多60       2年       固息金融债       周四
    ===================================================================================== 
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
        --         580      -580    
    ===================================================================================== 
    5.商业银行国库现金定期存款到期
    ----------------------------------------------
       期数         金额(亿元)    期限      到期日
    
     2013年第一期     400        六个月      周二    
      二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模     到期时间
                                    (亿元) 

    国开行           固息金融债       300          周三
    中国电信         中期票据         100          周四
    
    中信证券         短期融资券        50          周四
     
    
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================(完)

 (整理 丁淑琴/边竞； 审校 曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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