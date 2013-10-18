版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 11:06 BJT

韩国汇市：韩元逼近九个月高点，官员讲话后回吐部分涨幅

0215GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,061.6 1,063.7

日圆/韩元 10.8218/280 10.8484

韩国公债期货 * 105.88 105.81

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,043.96 2,040.61

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译　朱晓军　审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐