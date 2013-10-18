韩国汇市：韩元逼近九个月高点，官员讲话后回吐部分涨幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0215GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,061.6 1,063.7
日圆/韩元 10.8218/280 10.8484
韩国公债期货 * 105.88 105.81
韩国综合股价指数(KOSPI) 2,043.96 2,040.61
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军 审校 戴素萍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。