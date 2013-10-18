路透调查：欧元区料迎来疲弱但稳定的经济复苏

* 欧元区明年料呈现温和成长

* 调查显示，重陷衰退的机率为20%

* 失业率大幅下滑的机率不大

* 欧洲央行料在可见的未来内维持利率不变

记者 Andy Bruce 编译 王冠中

路透伦敦10月17日 - 路透调查的经济分析师表示，欧元区经济料呈现疲弱但稳定的复苏态势，而明年再次陷入衰退的机率为五分之一。

尽管德国仍将是欧元区主要经济体的领头羊，意大利明年也应会开始对复苏做出温和贡献。

欧元区第二大经济体法国的复苏情况，看来会在明年呈现温和成长，仅缓仍旧非常疲弱。

整体而言，就55位经济分析师所做的调查显示，欧元区经济从现在到2014年底，每季应会维持至少0.2%的成长率，全年成长率应会在1.0%左右。

这基本上和上月的调查预期相同。

调查是在美国国会通过债务协议前进行。

“至少，这及时提醒了欧洲员政策官员未必能依赖全球经济平顺复苏，来带领欧元区进一步脱离衰退，”Capital Economics首席欧洲经济分析师Jonathan Loynes称。

分析师预估中值显示，欧元区明年再次陷入衰退的机率为20%，预估区间为5-40%。

然而，较佳的成长前景看来不太可能压低失业率。调查预估显示，在可见的未来内，失业率料维持在当前的12.0%附近，相当于略高于1,900万失业人口。

这也部分说明了，为何在接近50名受访经济分析师中，除两人外，均预期欧洲央行在至少2015年前都会维持利率在历史低点不变，符合欧洲央行的引导。

尽管欧洲国家已达成协议将组成银行业联盟，但该地区银行业可能仍将处于脆弱状态，抑制了对有资金需求企业的放款。

而当局已给予部分国家更多的时间来削减预算赤字，撙节仍会是欧元区的一大拖累因素。

“对于南方的二线国家尤是如此，而法国和荷兰也日渐面临阻力，”IHS Global Insight的首席英国和欧元区经济分析师Howard Archer称。

“此外，全球成长仍旧相对低迷，恐怕会限制欧元区出口增长。”

欧元区成长料落于英国、日本和美国之后，即使是美国政府关门导致其经济放缓。(完)