中国新债: 国电集团下周一起将发行50亿元超短融，期限九个月

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京10月18日 - 中国国电集团公司周五公告称，将于下周一至周二(21-22日)在银行间债市簿记建档 发行今年第六期超短期融资券，金额50亿元人民币，期限九个月(270天)。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国国电集团 500 50 9 10/21-22簿记建档 招商银行 AAA 10/23 10/24 中国银行 ============================================================================================= 国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完) 参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。