版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 11:05 BJT

中国新债: 国电集团下周一起将发行50亿元超短融，期限九个月

路透北京10月18日 - 中国国电集团公司周五公告称，将于下周一至周二(21-22日)在银行间债市簿记建档
发行今年第六期超短期融资券，金额50亿元人民币，期限九个月(270天)。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日   上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国国电集团  500      50       9  10/21-22簿记建档 招商银行   AAA        10/23     10/24
                                                     中国银行
 =============================================================================================

  国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐