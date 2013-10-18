中国新债: 国电集团下周一起将发行50亿元超短融，期限九个月

路透北京10月18日 - 中国国电集团公司周五公告称，将于下周一至周二(21-22日)在银行间债市簿记建档 发行今年第六期超短期融资券，金额50亿元人民币，期限九个月(270天)。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国国电集团 500 50 9 10/21-22簿记建档 招商银行 AAA 10/23 10/24 中国银行 ============================================================================================= 国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完) 参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)