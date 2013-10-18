韩国股市：乐观数据提振韩股走坚，但获利了结抑制涨势

中国国家统计局周五公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长 7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。

美国劳工部周四公布，上周经季节调整后的初请失业金人数下降15,000人至35.8万人，较前一周的六周高位下滑。