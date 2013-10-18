韩国股市：乐观数据提振韩股走坚，但获利了结抑制涨势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中国国家统计局周五公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长 7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。
美国劳工部周四公布，上周经季节调整后的初请失业金人数下降15,000人至35.8万人，较前一周的六周高位下滑。
大盘受到外资买盘的支撑，早盘外资买入1,348亿韩元(1.2675亿美元)股票。
随着经济前景的不确定性减弱，部分投资者利用机会锁定近来上涨个股的获利。
获利了结打击汽车和造船类股下跌，因投资者担心近来韩元走强会拖累未来的获利。现代汽车 和三星重工业 分别大跌3.2%和3.8%。
LG显示器 上涨2.1%，该公司周四宣布7-9月营业利润较上年同期增长逾31%。
三星工程建设 上涨2.3%，即便第三季意外亏损。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。