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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 11:36 BJT

韩国股市：乐观数据提振韩股走坚，但获利了结抑制涨势

中国国家统计局周五公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长 7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。

美国劳工部周四公布，上周经季节调整后的初请失业金人数下降15,000人至35.8万人，较前一周的六周高位下滑。

大盘受到外资买盘的支撑，早盘外资买入1,348亿韩元(1.2675亿美元)股票。

随着经济前景的不确定性减弱，部分投资者利用机会锁定近来上涨个股的获利。

获利了结打击汽车和造船类股下跌，因投资者担心近来韩元走强会拖累未来的获利。现代汽车 和三星重工业 分别大跌3.2%和3.8%。

LG显示器 上涨2.1%，该公司周四宣布7-9月营业利润较上年同期增长逾31%。

三星工程建设 上涨2.3%，即便第三季意外亏损。(完)
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