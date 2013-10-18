路透调查：加拿大今明两年经济成长料低迷，因消费支出减缓且楼市降温

路透10月17日 - 路透周四公布调查显示，消费者支出减缓加之企业投资和出口增幅温和，一直到明年的很长一段时间都将压制加拿大经济成长前景。

已经在降温的楼市也要拖累经济成长。但预估者并不担心刚刚结束的美国政府关门会严重影响加拿大本季经济增速。

过去一周路透对32位分析师调查显示，今年第四季加拿大GDP环比年率料为增长2.1%，明年第一季和第二季料分别成长2.2%和2.4%。

尽管这些预估高于第二季的成长1.7%，但仍低于三个月前类似调查中的预估。

“我们考虑了出口增长和企业投资增长逐渐加速这一因素，但这并不足以抵消预期楼市低迷所带来的影响，”Capital Economics分析师David Madani表示。

8月公布的第二季GDP数据显示，企业投资、库存和出口拖累经济成长。

加拿大央行总裁波洛兹上周承认，加拿大最近经济成长令人失望。

决策者一直寄望企业投资和出口增强开始支撑经济，并降低负债沉重的消费者负担。

“我们仍预计出口会继续对明年经济成长做出贡献，但程度不如加拿大央行预期那么大，”NB Financial资深分析师Krishen Rangasamy表示。“这就是我们预计加拿大明年GDP仅成长2.2%的原因。”

调查预估中值显示，2013年经济增速仅为1.7%，持平今年第二季，2014年料增长2.3%。这两项预估与7月时调查结果一致。

金融危机后加拿大经济复苏速度快于美国，因为楼市繁荣和借贷成本在纪录低位，支持了强劲的国内消费。但楼市繁荣势头7月开始消退，受抵押贷款规定收紧和家庭负债创纪录高位打压。

“我们注意到加拿大楼市存在严重问题。由于存在这些疑虑，所以加拿大经济很有可能弱于我们的预期，”Capital Economics的Madani说。他在此次调查中对季度和环比年率经济增速预期都是最低。

他认为今年和明年经济仅成长1.6%和1.5%。

分析师还将2013年的通胀率预估由7月调查时的1.4%调降至1.1%，对2014年预估持平在1.8%。(完)