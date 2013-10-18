中国新债: 国电集团下周五将发行90亿元短期融资券，期限一年

路透北京10月18日 - 中国国电集团公司周五公告称，将于下周五(25日)在银行间债市簿记建档发行今年 第二期短期融资券，金额90亿元人民币，期限一年。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 国电集团 90 90 12 10/25簿记建档 工商银行 AAA 10/28 10/29 建设银行 ============================================================================================= 国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完) 参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)