路透调查：法国经济料将缓步复苏，但奥朗德仍将面临高失业率的纠缠

路透巴黎10月17日 - 路透调查结果显示，法国经济将会从衰退中复苏，但复苏的步伐恐怕难以满足奥朗德总统的要求。他曾许愿要在2013年底前把失业率从纪录高点附近降下来。

本次调查是在10月10-14日期间进行，结果表明，分析师普遍认同政府有关经济将从2013年初的温和衰退中缓慢复苏的预期。但与奥朗德不同的是，他们认为失业率在2014年甚至还会小幅走高。

调查预估中值显示，2013年经济成长幅度料仅有微乎其微的0.1%，2014年增幅有望扩大至0.7%。这样的结果比政府近期下调后的0.9%目标略低。

调查还显示，失业率将爬升，2014年中期时料由目前的10.9%升至11.1%，仅略低于1997年创下的11.2%纪录。这完全不符合总统一再保证的到2013年底失业率不再上升。

“这是分歧最明显的地方，”智库Coe-Rexecode的一位经济学家说，他认为到2014年底新增15万个享受公共补贴的岗位，可能只会带来暂时的好处。

“但愿经济学家是错的，但是这方面我们变得谨慎多了。”

调查显示，到2014年底的季度失业率可能回落至11.0%。此后会有更明显的降幅，在2015年初也许会降至10.7%。

明年3月和5月的国内及欧洲议会选举在即，奥朗德的支持率已经降到当选后18个月来的最低点，需要立即在就业方面有所作为，以便恢复选民对政府的信心。

本月的BVA调查显示，只有十分之一的选民相信他可以兑现到2013年底失业率降低的承诺。

保险商AG2R La Mondiale的分析师Philippe Brossard预测2014年经济成长1.5%，比路透调查平均预估高出一倍。他怀疑政府有意压低经济成长预估，以帮助减轻要求增加公共开支的压力，因法国政府正在试图达成欧洲要求的减赤目标。

不过他表示，就业方面要取得明显进展，需要经济成长率达到2%以上。(完)