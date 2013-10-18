中国期市：铁矿石期货迎来“开门红”，期市钢铁产业链成型

* 铁矿石期货首日成交活跃，近月涨势明显

* 期市钢铁产业链全面打通，套利机会大增

* 为争取定价话语权提供平台

路透上海10月18日 - 中国铁矿石期货周五在大连商品交易所正式挂牌上市，各合约首日早盘成交活跃，近月涨势明显。随着中国期市钢铁产业链的全面打通，市场对相关品种的套利机会亦高度期待。

截至早盘收市，交投最活跃的铁矿石1405合约 较960元的挂牌价上涨1.88%，报每吨978元，盘中一度冲高至984元。近月1403合约 更是大涨4.32%，接近目前1,000元出头的现货折算价。各合约整体呈现近强远弱的格局。

今日交投亦相当活跃，早盘各合约共成交274,486手，主力合约持仓量超过6.6万手。

光大期货铁矿石分析师胡子奇表示，铁矿石期货的上市，标志着中国期市钢铁产业链主要品种均已上齐，无论从投机还是产业角度都会孕育出很多套利和对冲的投资机会。

“今后钢厂可通过期货市场进行生产利润套利，在市况良好时通过买铁矿石和焦炭、抛螺纹钢来锁定利润，而国内铁矿石期货和新加坡的掉期合约之间亦存在跨套利的机会，”胡子奇表示。

中国是世界最大的铁矿石进口国、消费国和第二大生产国，2012年中国铁矿石消费量10.5亿吨，市值达万亿元人民币。在这样的背景下，铁矿石期货的推出，无疑将吸引大量机构和产业客户的目光。

大商所当日监测显示，铁矿石贸易企业--山东万宝集团当日通过永安期货在集合竞价交易阶段买开1403合约，成为铁矿石期货首笔法人成交单，其交易对手方为个人投资者。

除了今日登场的铁矿石期货，此前钢铁产业链中的螺纹钢、线材、焦炭、焦煤已相继上市，上海期货交易所还计划近期推出热轧卷板期货，继续向下游拓展期市钢铁产业链。

**瞄准定价话语权**

铁矿石作为仅次于原油的全球第二大大宗商品，作为全球消费和生产大国，中国在铁矿石定价方面一直缺乏与自身地位相称的话语权，一直让国内企业和市场处于尴尬的被动局面。

继2008年德意志银行率先开展了铁矿石场外掉期业务后，国际市场纷纷推出铁矿石衍生品交易，也让国内交易所在这场衍生品竞争中感受到了压力。

“国际市场上包括铁矿石在内的大宗商品定价金融化己是现实，许多大宗商品定价基准都是依托衍生品市场形成的。中国作为全球铁矿石贸易中心，客观上应该建立与现货市场地位相适应的定价市场，”大商所负责人在书面答记者问中表示。

值得注意的是，从证监会上周五批准铁矿石期货上市，到今日正式挂牌交易，只有短短一周时间，远快于之前的其他品种，亦表明监管层希望借推动铁矿石期货上市，增加中国在该市场定价话语权。

不过在市场的高度期待下，交易所方面亦表现出一丝耐心和冷静。

“开展铁矿石期货交易只是为定价话语权的争取提供了平台和筹码，定价话语权的大小还与市场国际化发展程度和影响力、产业及投资者参与度、企业定价模式等相关，这个过程需要企业的积极参与。”大商所负责人表示。