中国债市动态：短期国债收益率略涨，宏观数据符预期中长债变动有限

路透上海10月18日 - 中国银行间债市周五早盘短期国债收益率略涨，因上午招标的两年期国债定位稍高，而最新公布的宏观经济数据基本符合预期，中长债变动有限。

交易员指出，在新债发行连绵不断的压制下，二级市场近来难获喘息机会，只有新债供应节奏明显放缓，现券才有回暖的机会。

“短期国债受两年（国债招标）影响有点上吧，长的感觉不明显，整体变动不大，宏观数据符合预期嘛，”上海一外资银行交易员表示。

业内人士透露，中国财政部周五招标发行的240亿元人民币两年期固息国债，加权中标利率为3.77%，高于此前3.74%的市场预测均值。

中国完成今年经济增长目标已成定局。最新公布的三季度国内生产总值(GDP)同比增速反弹至7.8%，符合市场预期，显示在稳增长政策之下，中国的经济基本面正在持续好转。

上海一中资大型银行交易员认为，目前利率债的发行频率相当高，尤其是农发行和进出口行，最近大多采取降低单次招标量，而加密频次的发行方式，密集的招标对市场的心理冲击较为明显。

剩余期限2.83年的固息国债130017券 最新成交对应收益率为3.83%，上日尾盘在3.81%。