路透调查：英国失业率降至7%的时间料将早于英国央行预期

* 英国失业率降至7%的时间料将早于英国央行预期

* 英国经济复苏可持续

* 分析师普遍预计央行维持利率不变

记者 Jonathan Cable 编译 朱晓军

路透伦敦10月17日 - 一项路透调查周四显示，由于英国经济强劲增长，失业率降至7%的时间料将远早于英国央行预期。央行已经表示失业率降至7%时将考虑升息。

近几个月的向好数据频频超出预期，因此本周接受调查的31位分析师中，有27位都相信英国经济复苏是可持续的。

“未来几年的国内生产总值(GDP)增长将加速，我们预计2015年将会高于潜在成长率，因此到那时经济会回到正轨并且收复全部失地，”Moody's Analytics分析师Melanie Bowler表示。

英国经济第二季增速创三年来最高，但仍较2008年初的衰退前水平低约3.3%。

英国央行总裁卡尼8月表示，央行将维持利率在纪录低点0.5%，至少直到失业率降至7%或以下。他认为这种情况到2016年第三季才可能发生。

“就业市场确实持续显现出令人担心的情况。公共部门的工作仍在减少，而福利和养老金改革可能推按高国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率，因为更多的人重返劳动力大军，”Bowler称。

相关预期也受到不确定性的影响，因为更多年龄较大的人在工作，而且对来自罗马尼亚和保加利亚的移民工人的工作限制将在1月取消，这可能会推高在职或求职人数。

尽管如此，调查中超过三分之二的受访者表示，失业率降至7%的时间将早于卡尼的预期，大部分人认为可能在2015年的某个时候降到这一水平。

本次调查和9月的一项调查中，均有半数受访者把失业率降至目标水平的时间预估提前。6-8月间，失业率维持在7.7%。

**利率不变**

根据调查，8-9月经济增长0.7%，与第二季的强劲增长势头齐平，此后将以每季度0.5%的增速持续到明年年底--这符合9月调查的结果。

本次的调查结果基本是在美国国会达成债务协议之前收集完成。美国国会达成一项协议，结束政府停摆，并把可能出现的灾难性债务违约至少推迟到明年2月。

正如逾一年以来的所有路透调查结果那样，受访者普遍预计，从目前到2015年6月央行将维持利率不变。只有两位分析师预计在那之前将会升息，但他们也认为升息至少会等到2014年底或2015年初。

9月通胀率持平于2.7%，不同于市场预期的微降，也远高于英国央行的2%目标。根据调查结果，通胀率至少在2015年之前不会低于该目标。

“通胀率上升不太可能会迫使央行货币政策委员会很快收紧政策，”Investec的Philip Shaw表示。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周二表示，多国央行提出长期维持利率稳定的承诺，有推高通货膨胀预期的危险。

英国央行首席经济学家戴尔周四称，“可以预想到”英国央行在2014年或许会加息。