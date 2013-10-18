中国汇市：人民币早盘续创新高，中国数据和美国僵局化解提供支撑

* 中间价带领人民币即期跳空高开

* 中国数据和美国僵局化解提供支撑

* 人民币急升后市场趋谨慎

* 三中全会若推出更多改革政策，人民币汇率或可“破6”

路透北京10月18日 - 人民币兑美元即期 周五继续进行本周的创新高之旅。美国债务上限僵局化解，隔夜美元指数走软，中间价顺势突破6.14元大关创新高。即期汇率跳空高开并刷新纪录后在6.093元附近振荡。

交易人士称，美国僵局化解和早盘公布的中国三季度GDP数据都对人民币提供支撑，但本周以来连续急速上涨近300个点子，加上盘间不时仍有大行购汇身影，使市场对人民币继续升值持谨慎态度，做空美元意愿有所保留，因此今天开盘创新高后就稍微回落和盘整。

“交易员长期还是看升（人民币）的，但这几天的升幅还是有些超出市场预期。下周可能还有小幅升值，但也不会像这周那么多了。”上海一外资行交易员说。

她认为，国内外数据和事件的支撑，已经在今天中间价近60个点子的升幅和即期高开中有所体现，目前银行对于疑为央行干预的大行购汇还是心存忌惮，升值到这个高度短期还是以观望为主。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.0931元，上日收报6.0982元。今日人民币兑美元中间价 为6.1372元，上日中间价为6.1431元。

但中国银行国际金融研究所研究员李建军认为，前期经济的经济增长已经在近期人民币强势中得以体现，三季度的经济增幅并不能对目前人民币的强势构成更大的支撑。除非后期改革政策释放更大的制度红利，否则汇率年内合理价格就在6.1元左右，已经没有更多升值空间。

“如果有这种制度红利释放的话，那人民币是会很强的，这种情况下汇率‘破6’也会成为标志性事件。”他说。

中国完成今年经济增长目标已成定局。最新公布的三季度国内生产总值(GDP)同比增速反弹至7.8%，符合市场预期，显示在稳增长政策之下，中国的经济基本面正在持续好转。

美国政府恢复运转并收拾政治危机留下的残局，议员们周四启动预算磋商，以相对心平气和的态度努力解决预算分歧。这场危机延缓了美国经济成长并损害了其国际地位。

全球汇市方面，美元指数周五徘徊在八个月低点附近，交易商关注美国政府关门对经济造成的冲击。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1515/49，上日尾盘为6.1510。

北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0870/90元，上一交易日尾盘报6.0895元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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