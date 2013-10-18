路透基点：福建联合石化签订46亿元人民币贷款协议，用于项目扩张

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点援引银行业人士消息称，福建联合石油化工有限公司(FREP)签署46亿元人民币(7.55亿美元)多笔贷款协议，用于项目扩张。
消息人士称，该项贷款包括三笔15年期贷款和一笔三年期贷款，其中两笔贷款以美元计价。
参与这项俱乐部贷款的有中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、国家开发银行、中国工商银行和中国石化财务有限责任公司。消息人士称，工行为代理行。
该项贷款的人民币部分利率为中国人民银行基准利率的100%。该贷款协议于9月签订。
福建联合石化是福建炼油化工有限公司、艾克森美孚中国石油化工公司和沙特阿美亚洲有限公司以50%、25%和25%的股比出资组建的合资企业。
公司于3月发出新贷款征询意见书(RFP)，以支持公司扩大福建湄洲湾炼油乙烯一体化项目。
湄洲湾项目已于2009年底开始运营，主要加工沙特(沙乌地)含硫原油并生产石油产品。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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