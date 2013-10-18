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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 12:58 BJT

印度汇市：印度卢比创逾两个月高点，因美元下跌和国内股市上扬

路透孟买10月18日 - 印度卢比兑美元周五扩大涨幅，升至逾两个月高点，突破61卢比的心理价位，受助于美元兑主要货币全面下跌，以及国内股市升势提供支撑。

0438 GMT，印度卢比 报60.94/95，此前一度触及60.92卢比，为8月18日以来最高。印度卢比周四收盘价为61.23/24。

印度股指 上涨1.2%。(完)

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