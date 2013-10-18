《热点透视》西班牙BBVA忍痛减持中信银行股份

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Fiona Maharg-Bravo 编译 蔡美珍
路透马德里10月17日 - 西班牙对外银行(BBVA) 正在学会中国人保住面子之道。BBVA决定出售所持有的中信银行 5.1%股份，并宣称是这为了配合巴塞尔资本新规。虽然这次出售持股可以为BBVA资本充实24亿欧元，但这难以掩饰持股减值23亿欧元的事实。巴塞尔规定或许是成了一个下台阶，为BBVA一次不太成功的投资提供减码理由。
投资人早已预期BBVA将会减持中信银行股份。未来的银行资本新规，对于在其他金融机构持有股份的银行十分不利。这次售股对BBVA核心一级资本率的提振幅度相当于72个基点，在即将面临全欧洲银行业资产品质审查，以及西班牙国内不良贷款持续增加之际，这不无小补。BBVA表示，到2013年年底时，BBVA根据巴塞尔III规定的核心资本率将会轻松高于9%。
不过主要困扰在于，由于在中信银行持股比例降至低于10%，BBVA必须开始按市值计算。BBVA已经将持股价值减记约一半，不过认列的现金损失则比较小。BBVA现在只能计入来自中信银行的股息，无法计入分得中信银行的获利，根据N+1的估算，BBVA明年自己的每股盈余(EPS)稀释14%。这可能对BBVA的股息造成压力。
减持中信银行股份，不算什么损失。根据Eikon估算，中信银行目前股价与明年净值的市净率(股价净值比,市账率)为0.6倍，在同业之中最低。据Bernstein Research指出，中信银行也需要增加资本。幸运的话，BBVA或许可以再用巴塞尔新规这个理由，躲过加码投资。
BBVA表示，已修改与中信银行的战略合作协议，解除BBVA在中国相关排他性义务，BBVA有可能得以自行在中国开设分行。BBVA还没有放弃中国。但不可否认的，BBVA投资中信银行的经验，是一个非常昂贵的插旗中原方式。(完) (译文审校 王冠中)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。