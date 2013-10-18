《热点透视》西班牙BBVA忍痛减持中信银行股份

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg-Bravo 编译 蔡美珍

路透马德里10月17日 - 西班牙对外银行(BBVA) 正在学会中国人保住面子之道。BBVA决定出售所持有的中信银行 5.1%股份，并宣称是这为了配合巴塞尔资本新规。虽然这次出售持股可以为BBVA资本充实24亿欧元，但这难以掩饰持股减值23亿欧元的事实。巴塞尔规定或许是成了一个下台阶，为BBVA一次不太成功的投资提供减码理由。

投资人早已预期BBVA将会减持中信银行股份。未来的银行资本新规，对于在其他金融机构持有股份的银行十分不利。这次售股对BBVA核心一级资本率的提振幅度相当于72个基点，在即将面临全欧洲银行业资产品质审查，以及西班牙国内不良贷款持续增加之际，这不无小补。BBVA表示，到2013年年底时，BBVA根据巴塞尔III规定的核心资本率将会轻松高于9%。

不过主要困扰在于，由于在中信银行持股比例降至低于10%，BBVA必须开始按市值计算。BBVA已经将持股价值减记约一半，不过认列的现金损失则比较小。BBVA现在只能计入来自中信银行的股息，无法计入分得中信银行的获利，根据N+1的估算，BBVA明年自己的每股盈余(EPS)稀释14%。这可能对BBVA的股息造成压力。

减持中信银行股份，不算什么损失。根据Eikon估算，中信银行目前股价与明年净值的市净率(股价净值比,市账率)为0.6倍，在同业之中最低。据Bernstein Research指出，中信银行也需要增加资本。幸运的话，BBVA或许可以再用巴塞尔新规这个理由，躲过加码投资。