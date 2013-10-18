路透调查：意大利经济复苏力度料不及政府预期

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透罗马10月17日 - 周四公布的路透调查显示，意大利经济2014年将从60年来最严重的衰退中复苏，但速度或慢于政府预期，而且今年该国预算缺口可能略微超过欧盟规定的上限。
这表明总理莱塔领导的执政联盟迅速重振经济的希望渺茫，并凸显出最近采取的预算举措的迫切性。
过去一周对20多位分析师访问显示，今年意大利国内生产总值(GDP)料萎缩1.8%，略超过政府预期的萎缩1.7%。
明年经济料扩张0.5%，只是政府成长目标1%的一半。
“经济复苏将缓慢，还需要内需的拉动，而这就要就业市场复苏和财政政策大幅放松，”ING分析师Paolo Pizzoli表示。
莱塔政府周二批准了2014年包括减税和削减支出措施的预算案，以在维持预算赤字与GDP之比低于欧盟3%上限的同时刺激经济。
制定该预算案前进行的调查显示，意大利今年赤字与GDP之比将达到3.2%，超过欧盟3%的限制。
但在预算细节公布后，法国巴黎银行分析师Luigi Speranza称，他可能下修对意大利今年的赤字预估。
路透调查显示，明年预算赤字将降至相当于GDP的2.7%，2015年进一步降至2.5%，高于政府分别预估的2.5%和1.6%。
意大利2014年失业率料从今年的12.1%升至12.4%，然后到2015年回落至12.2%。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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