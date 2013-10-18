路透调查：意大利经济复苏力度料不及政府预期

路透罗马10月17日 - 周四公布的路透调查显示，意大利经济2014年将从60年来最严重的衰退中复苏，但速度或慢于政府预期，而且今年该国预算缺口可能略微超过欧盟规定的上限。

这表明总理莱塔领导的执政联盟迅速重振经济的希望渺茫，并凸显出最近采取的预算举措的迫切性。

过去一周对20多位分析师访问显示，今年意大利国内生产总值(GDP)料萎缩1.8%，略超过政府预期的萎缩1.7%。

明年经济料扩张0.5%，只是政府成长目标1%的一半。

“经济复苏将缓慢，还需要内需的拉动，而这就要就业市场复苏和财政政策大幅放松，”ING分析师Paolo Pizzoli表示。

莱塔政府周二批准了2014年包括减税和削减支出措施的预算案，以在维持预算赤字与GDP之比低于欧盟3%上限的同时刺激经济。

制定该预算案前进行的调查显示，意大利今年赤字与GDP之比将达到3.2%，超过欧盟3%的限制。

但在预算细节公布后，法国巴黎银行分析师Luigi Speranza称，他可能下修对意大利今年的赤字预估。

路透调查显示，明年预算赤字将降至相当于GDP的2.7%，2015年进一步降至2.5%，高于政府分别预估的2.5%和1.6%。