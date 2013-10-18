香港新股：徽商银行将于下周进行IPO预先推介，规模最高达12亿美元--IFR

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透新加坡10月18日 - 根据汤森路透旗下IFR周五报导，总部位于安徽合肥的徽商银行将于下周起，就其高至12亿美元的首次公开发行（IPO）进行预先市场推介。
该银行周四已通过了香港联交所上市审批，这也是继重庆商银后另一家寻求在港上市的城商银行。
根据两位了解情况的人士，市场预先推介将进行一周，10月28日当周进行路演。中银国际、中信证券国际、摩根大通、摩根史丹利及瑞银为承销商。
徽商银行2005年挂牌成立，由原合肥、芜湖等六家城市银行以及六安、淮南等七家城市信用社合组的区域性股份制银行，也是首家以此结构合并组建的银行。
根据公司网站，至2012年末徽商银行共有190个机构网点，资产总额3,242.24亿元人民币，存款余额2,395.43亿元人民币，贷款余额(含贴现）1,637.95亿元人民币，不良贷款率0.58%。2012年实现利润总额56.80亿元人民币，同比增长23.4%，净利润43.06亿元人民币，同比增长23.3%。（完）
欲浏览原文，请点选 (编译 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。