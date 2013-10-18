更新版 1-中国金融：银联搭建面对企业的网络理财平台，光大保德信率先搭伙

* 银联搭建面对企业的互联网金融理财平台

* 光大保德信率先在平台上推基金产品

* 该平台为中小商户提供现金管理工具

* 雅戈尔增持银联商务股权，股价涨停 (（新增公司人士评论和细节）)

路透上海10月18日 - 中国阿里巴巴与天弘基金合作的余额宝产品成功，激励其他机构更多尝试互联网金融。中国银联商务公司周五宣布，创新性地搭建面对企业的网络金融理财平台，帮助其合作商户更好管理其短期闲置资产，其首个合作伙伴是光大保德信基金管理公司。

银联商务公司旗下“天天富”互联网金融理财平台，将面向银联商务的230万合作商户，根据其客户不同需求打造短期闲置资金的理财创新方案，例如定点赎回、定期赎回或定额赎回。

“据我们调查，半数以上商户会保留一定的短期闲置资金，以应对日常开支，这主要是存活期存款，所以我们感觉他们对现金管理工具有着巨大需求。”银联商务创新部产品经理韦新指出。

他说，这些中小商户的资金规模往往在50-100万元人民币，他们的闲余资金具有日均流入规模不大、闲置周期较短的特点，无法享受银行的普通对公理财服务。银联打造这个网络平台，向商户推荐低风险的货币基金，基金收益远高于活期存款，而且收益不需缴税。银联商务的业务亦可借此由传统的银行卡收单向互联网金融拓展。

此次光大保德信基金公司在这个平台率先推出其货币基金--光大货币，2012年收益率达3.81%，是银行活期利率的近11倍。未来天天富平台将会引入更多基金公司不同类型的产品。

光大保德信基金副总经理张驰表示，目前平台上的货币基金申赎时间仍是T+1（隔天），此次合作各方正在研究推动T+0的申购方案，将选择在合适时机推出。

借助与支付宝的合作，天弘基金这家小型基金公司一下子拥有了1,600万客户；而光大保德信与银联的合作，亦让其有机会拓展更多小微企业客户。而国内基金公司的传统客户群包括保险等机构客户、个人投资者，中小企业恰好是一个空白。

6月，阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下支付宝与天弘基金开始联手推出主要针对个人闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。短短三个多月内，该产品规模已超过五百亿元人民币，成为中国最大规模的基金。

自余额宝持续火爆以来，各路资金开始竞相进入。8月初，腾讯 旗下微信平台和财付通联手华夏基金，推出对接华夏现金增利货币基金的“活期通”；苏宁云商 旗下的易付宝获得基金销售支付结算牌照后，亦将联合基金公司推出现金理财产品；百度 也将联合华夏基金推出类似的现金理财产品。