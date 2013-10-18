《中国信用市场观察》四季度债市调整风险加大

作者 徐永

路透上海10月18日 - 中国债券市场四季度调整风险加大。因无论政策面，资金面及供给因素都将对债市不利，而今日公布的三季度GDP数据又对基本面形成支撑，更添加了央行货币政策收紧的空间。

不过，四季度影响最为直接的，可能还是已经正式启动发行试点的银行理财资管计划，因其投资标准化的债权直接融资工具，将对现有的债券需求形成潜在分流。

债权直接融资工具相关合格投资者的具体办法还未出台，但从直接融资融资工具的货币供应效应来看，因储蓄存款变为企业的活期存款，虽然M2供应量不变,但其中M1的占比无疑将扩大，M1作为流动性强的现实购买力，将对物价控制形成压力。

因此理财系的直接融资工具扩容，虽然进一步削弱了M2指标在信用投放观测上的有效性，央行通过控制信贷规模--控制M2--控制CPI的必要性将降低，但控制CPI的压力本身并没有消除，并有可能加大。

并且，从控制经济社会债务总杠杆率的角度而言，未来银监会监管下的债权直接融资工具可能仍然需要总量调控，纳入现有社会融资规模里的企业债券类别或新增科目。

不过，债权直接融资工具影响虽然直接且深远，但短时间内无论对债市还是对央行调控的具体影响可能还有待观察，这将取决于银行目前试点推进的进度。

而前述政策面，资金面和供给因素对债市的压力则比较明确。

基本面首先就不会支撑债券收益率回落，中国完成今年经济增长目标已成定局。最新公布的三季度国内生产总值(GDP)同比增速反弹至7.8%，符合市场预期。

政策面方面，前三季度的金融数据显示信贷扩张仍然较快，而央行以非例行答记者问的方式，表示将运用各种货币政策工具组合，管理和调节好银行体系流动性，引导货币信贷和社会融资合理适度增长，显露政策收紧的倾向。

这方面值得注意的是，在信贷规模管理工具并未被监管层放弃的情况下，银监会目前试点的债权直接融资工具，由于不受信贷规模管理，某种程度上也可能会和央行的引导货币信贷合理增长产生矛盾效应，影响政策面收紧的效果。

资金面方面，央行本周发文后随即周四在公开市场暂停了14天逆回购，下周有可能继续暂停7天逆回购，而未来收紧工具可能还包括重启三年央票等。

而月末因素虽然可能会对收紧政策操作的具体时间窗口有影响，但应不会改变收紧方向。

至于供给因素，这对债市的影响同样非常大。连续几周，无论利率债还是信用债，都迎来供给高峰。

利率债方面，本周各品种齐发的局面使供给达到1,346亿元，路透统计，下周的利率债供给也超过了千亿。

而信用债供给方面，城投债等发行加速比较明显。路透统计，上半年包括城投债在内，地方企业债的发行总量达2,783亿元，但7,8月受地方债务控制的影响，月增量分别只有82亿和145亿，但9月开始，延迟发行的城投债有明显加速的迹象，9月发行量为283亿，10月至本周则已有205亿。

当然，供给因素对债市走势影响还要考虑到期兑付量，这方面虽然利率债和信用债四季度的到期量分别有4,000亿和5,000亿规模，但由于信用债的存量积压要比利率债多，信用债整体的供给压力更大。

欲浏览中国四季度各类债券兑付量，请点选 link.reuters.com/taw83v