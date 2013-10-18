国际油市：布兰特原油守在109美元上，中国数据乐观抵减美国库存增加疑虑

亚洲股市触及五个月高点，但油价涨幅可能受限，因为市场担忧需求情况，以及美国可能在几个月后再度上演财政谈判。

0541 GMT，布兰特原油期货 上涨0.23美元至每桶109.34美元。该期货本周料将下跌1.7%，结束连涨两周的走势。

美国原油期货 涨0.30美元至每桶100.97美元，但料将连续第二周周线下跌。

“中国政府将能够完成7.5%的增长目标，这会在未来支撑油价，”Astmax Investments驻东京大宗商品基金经理Tetsu Emori表示。

“由于美国债务问题，总体人气疲弱。在没有永久性解决方案的情况下，投资者很难决定是否承担更多风险。”

两个合约均在隔夜时段收低逾1美元，因美国石油协会(API)数据显示上周库欣原油库存增加，为7月初以来首次。

美元走软也支撑了油价。

**涨幅受限**

根据路透基于政府初值的计算，中国9月原油需求较去年同期下跌1.8%至每日961万桶，此后原油回撤。

“原油整体前景疲弱，因为市场目前供应充足，供应疑虑也一定程度上缓解，”一家西方企业驻新加坡交易商称，“除非美国数据意外下行，否则油价将在区间内波动。”

路透技术分析师王涛称，布兰特原油料将重新测试108.68美元的支撑位，如跌破该价位可能进一步跌向107.71-108.03区间；美国原油再度看空，目标价为98.15美元。(完)

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