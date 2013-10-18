国际油市：布兰特原油守在109美元上，中国数据乐观抵减美国库存增加疑虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
亚洲股市触及五个月高点，但油价涨幅可能受限，因为市场担忧需求情况，以及美国可能在几个月后再度上演财政谈判。
0541 GMT，布兰特原油期货 上涨0.23美元至每桶109.34美元。该期货本周料将下跌1.7%，结束连涨两周的走势。
美国原油期货 涨0.30美元至每桶100.97美元，但料将连续第二周周线下跌。
“中国政府将能够完成7.5%的增长目标，这会在未来支撑油价，”Astmax Investments驻东京大宗商品基金经理Tetsu Emori表示。
“由于美国债务问题，总体人气疲弱。在没有永久性解决方案的情况下，投资者很难决定是否承担更多风险。”
两个合约均在隔夜时段收低逾1美元，因美国石油协会(API)数据显示上周库欣原油库存增加，为7月初以来首次。
美元走软也支撑了油价。
**涨幅受限**
根据路透基于政府初值的计算，中国9月原油需求较去年同期下跌1.8%至每日961万桶，此后原油回撤。
“原油整体前景疲弱，因为市场目前供应充足，供应疑虑也一定程度上缓解，”一家西方企业驻新加坡交易商称，“除非美国数据意外下行，否则油价将在区间内波动。”
路透技术分析师王涛称，布兰特原油料将重新测试108.68美元的支撑位，如跌破该价位可能进一步跌向107.71-108.03区间；美国原油再度看空，目标价为98.15美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 高琦)
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