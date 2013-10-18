券商观点：里昂首评辉山乳业评级为“买入”，目标价3.41港元

路透香港10月18日 - 券商里昂的报告称，首度给予中国辉山乳业 投资评级为“买入”，目标价3.41港元，较现水平约有23%上升空间。

报告指出，辉山乳业是中国垂直综合程度最高的乳品公司，奶源完全自给自足，在中国东北市场的液态奶市场份额达13.7%，预期公司未来将以其自有品牌扩展至全国市场，并在下游市场实行产品优质化。

该行预期，辉山乳业于2014-16年三个年度经常性溢利（撇除生化资产重估影响）按年增幅分别35%、47%及31%，主要得益于平均售价上升以及原奶销售增加。

不过该行认为，辉山乳业刚刚上市，只有三年的帐目记录，并预期公司在发展新市场时可能面临执行上的风险。

辉山乳业于今年9月在香港首次公开发售（IPO）上市，招股价2.67港元，集资101亿港元。

香港时间14:13，该股跌0.36%，报2.77港元。（完）