韩国股市：创逾两年最高收位，因中国GDP强劲且外资持续买入

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔10月18日 - 韩国股市周五升至26个月收盘高位，受中国经济成长加速和外资持续流入所激励。
韩国综合股价指数 收升0.6%至2,052.40点，为2011年8月3日以来最高收位。本周则上涨1.4%。
外资买超韩股3,082亿韩元，为连续第36天买超。从8月23日到现在总共买超逾12.4兆(万亿)韩元。
三星电子 升0.6%；现代汽车 因获利了结而跌3%。
中国公布的第三季经济成长强劲，安抚了全球市场对甫解决的美国财政僵局的忧虑。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。