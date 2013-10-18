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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 14:27 BJT

韩国股市：创逾两年最高收位，因中国GDP强劲且外资持续买入

路透首尔10月18日 - 韩国股市周五升至26个月收盘高位，受中国经济成长加速和外资持续流入所激励。

韩国综合股价指数 收升0.6%至2,052.40点，为2011年8月3日以来最高收位。本周则上涨1.4%。

外资买超韩股3,082亿韩元，为连续第36天买超。从8月23日到现在总共买超逾12.4兆(万亿)韩元。

三星电子 升0.6%；现代汽车 因获利了结而跌3%。

中国公布的第三季经济成长强劲，安抚了全球市场对甫解决的美国财政僵局的忧虑。(完) 　　
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