更新版 1-中国财政：9月财政收支增速双双扩大，前三季土地出让金收入同比增五成

* 9月财政收支增速双双扩大 * 完成中央预算收入目标依然艰巨 * 前三季土地出让金收入同比增近五成 路透北京10月18日 - 中国9月全国公共财政收支同比增速双双扩大，但今年完成中央预算收入目标任务依 然艰巨。财政部要求后几个月在做到“应收尽收”同时，也要坚决制止收过头税，努力完成全年收入任务。 财政部网站周五刊登新闻稿并显示，1-9月全国国有土地使用权出让收入26,836亿元人民币，同比增长49. 6%，主要得益于土地成交额增加、以及去年同期收入基数较低等因素。去年同期为下降23.1%。 中国财政部公布，9月全国公共财政收入9,362亿元人民币，同比增长13.4%，高于上月的9.2%；其中中央 财政收入增长15.5%，地方财政收入增长11.7%。 财政部数据并显示，1-9月全国公共财政支出91,532亿元，同比增长8.6%。路透根据历史数据计算得出，9 月全国公共财政支出12,856亿元，同比增长10.1%，增速也高于上月的6.5%。 欲览中国财政收支图表，请点击 link.reuters.com/tew83v 以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览： 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 财政收 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 入 财政支 10.1* 6.5* -1.8* 3 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 出 注： * 中国财政部自7月起仅公布财政支出累计同比增速，单月同比变动为路透根据历史数据测算。 中央财政收入增幅前三个季度分别为下降0.2%、增长3.1%和11.6%，累计增长4.5%。财政部指出，第三季 度增幅明显回升，主要是受经济逐步回暖、贸易形势好转以及一些一次性收入缴库、退库不可比等特殊因素影 响，扣除这些特殊因素，第三季度实际增长6%左右。 “初步预计，在经济保持总体平稳发展态势的基础上，后几个月中央财政收入累计增幅有望逐步提高，” 财政部新闻稿称，“但主要受进口环节税收累计下降的影响，前三季度增幅仍低于(7%)预算目标2.5个百分点 ，完成年度预算任务艰巨。” 财政部指出，后几个月要进一步加强经济财政运行监测分析，大力支持税务、海关部门依法征管、应收尽 收，又坚决制止收过头税，努力完成全年收入任务。 新闻稿并显示，1-9月累计全国政府性基金收入33,989亿元，同比增长42.2%；其中中央和地方政府性基金 收入增幅分别为16.2%和45.1%，地方收入增幅较高主要是受土地成交额增加带动国有土地使用权出让收入大幅 增加所致。 整个前三季度，累计全国财政收入98,389亿元，同比增长8.6%，比1-8月累计增幅提高0.5个百分点，其中 中央财政收入同比增长4.5%，地方财政收入同比增长12.7%；累计全国财政支出91,532亿元，同比增长8.8%， 其中中央和地方支出分别增长2.8%和10%。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)