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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 15:11 BJT

日本经济：央行总裁称量化宽松措施在经济及物价显现正面效果

“只要有必要稳定维持这种做法，日本央行就将继续实施质化与量化的宽松，以实现2%的通胀率目标，”他表示。

日本央行将在10月31日举行下次政策会议，届时其也将发布半年度经济与物价预估。(完) (编译 蔡美珍/隋芬; 审校 艾茂林/于春红)
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