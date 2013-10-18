投行观点：南非或因预算和罢工问题再遭穆迪降评--花旗

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透约翰内斯堡10月17日 - 花旗集团周四表示，南非信用评等面临再遭调降的威胁，其中以穆迪最有可能调降其信评。南非目前正疲于应付财政赤字，而罢工问题也重击其主要工业的生产。
过去一年穆迪、标准普尔和惠誉均已陆续调降南非信评，主因该国矿业和制造业暴力罢工事件频传，而国内生产总值(GDP)又极仰赖这些行业的贡献。
“目前穆迪给南非的评等比其他机构仍高一个级距，且置于负面观察名单，因此它们很可能会下调评等。”花旗分析师Gina Schoeman在媒体简报会称。
“至于‘何时’采取行动则取决于该国预算，也许是10月这次，或是明年2月时。”
南非财长Pravin Gordhan下周公布中期预算书时，可能宣布因经济难以产生足够的收入来满足支出，因此当前和下两个财年预算赤字将更为扩大。
穆迪本周在一份信用观点报告指出，南非信用面临的艰钜挑战包括得恢复对公共财政的控制、劳动生产力减弱，和因贸易条件下滑而加重的罢工相关企业损失。
“万一政府负债和/或有负债进一步大幅增加，尤其若恶化是因顺周期(pro-cyclical)的财政立场和/或社会政治动荡增温所导致，那评等可能遭调降，”穆迪称。
由于惠誉和标普今年稍晚也料访视南非，其他分析师预期，在明年选举前南非有可能因社会不平等激发的紧张形势，使评等有朝向垃圾级接近之虞。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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