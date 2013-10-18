投行观点：南非或因预算和罢工问题再遭穆迪降评--花旗

路透约翰内斯堡10月17日 - 花旗集团周四表示，南非信用评等面临再遭调降的威胁，其中以穆迪最有可能调降其信评。南非目前正疲于应付财政赤字，而罢工问题也重击其主要工业的生产。

过去一年穆迪、标准普尔和惠誉均已陆续调降南非信评，主因该国矿业和制造业暴力罢工事件频传，而国内生产总值(GDP)又极仰赖这些行业的贡献。

“目前穆迪给南非的评等比其他机构仍高一个级距，且置于负面观察名单，因此它们很可能会下调评等。”花旗分析师Gina Schoeman在媒体简报会称。

“至于‘何时’采取行动则取决于该国预算，也许是10月这次，或是明年2月时。”

南非财长Pravin Gordhan下周公布中期预算书时，可能宣布因经济难以产生足够的收入来满足支出，因此当前和下两个财年预算赤字将更为扩大。

穆迪本周在一份信用观点报告指出，南非信用面临的艰钜挑战包括得恢复对公共财政的控制、劳动生产力减弱，和因贸易条件下滑而加重的罢工相关企业损失。

“万一政府负债和/或有负债进一步大幅增加，尤其若恶化是因顺周期(pro-cyclical)的财政立场和/或社会政治动荡增温所导致，那评等可能遭调降，”穆迪称。