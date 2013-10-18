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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 14:51 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元升至八个半月高点

路透伦敦10月18日 - 欧元兑美元周五上涨至八个半月高点，因市场担心美国政府停摆所造成的经济影响，令美元全线走低。

此外，有数据显示中国经济增长加速，这提振了投资者的风险偏好，也令欧元受益。

欧元/美元 升至1.3690，为2月1日以来最高位。美元指数 跌至八个半月低点，报79.604。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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