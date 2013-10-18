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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 14:56 BJT

韩国金融：央行称外资持续流入当地股市可能是短期现象

外资周五购入3,082亿韩元(2.8979亿美元)韩股，连续第36日买超，创下最长买超时间纪录。

金仲秀也表示，韩元 波动近来有所减轻，并称央行尚未考虑采取额外措施控制资金流动。(完) (编译 田建华/王翔琼；审校 隋芬/于春红)
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