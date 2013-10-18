《专题新闻快速浏览》--路透对部分G20成员国经济前景的季度调查****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透已公布部分20国集团(G20)成员国的最新经济前景季度调查。调查期间为10月10-17日，总计有超过250位分析师在调查进行期间提供其预估及看法。对日本以外的主要亚洲国家调查结果将于下周发布。
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> 路透调查：英国失业率降至7%的时间料将早于英国央行预期
> 路透调查：意大利经济复苏力度料不及政府预期
> 路透调查：法国经济料将缓步复苏，但奥朗德仍将面临高失业率的纠缠
> 路透调查：加拿大今明两年经济成长料低迷，因消费支出减缓且楼市降温
> 路透调查：欧元区料迎来疲弱但稳定的经济复苏
> 路透调查：德国2013年经济料成长0.5%，明年动能凝聚可望扩张1.7%
> 路透调查：财政政策争端损及美国经济成长，第四季GDP环比年率料为2.3%
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(完) (整理 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。