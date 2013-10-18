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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 14:50 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透对部分G20成员国经济前景的季度调查****

路透已公布部分20国集团(G20)成员国的最新经济前景季度调查。调查期间为10月10-17日，总计有超过250位分析师在调查进行期间提供其预估及看法。对日本以外的主要亚洲国家调查结果将于下周发布。

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-----------------------------------主要新闻----------------------------------------

> 路透调查：英国失业率降至7%的时间料将早于英国央行预期

> 路透调查：意大利经济复苏力度料不及政府预期

> 路透调查：法国经济料将缓步复苏，但奥朗德仍将面临高失业率的纠缠

> 路透调查：加拿大今明两年经济成长料低迷，因消费支出减缓且楼市降温

> 路透调查：欧元区料迎来疲弱但稳定的经济复苏

> 路透调查：德国2013年经济料成长0.5%，明年动能凝聚可望扩张1.7%

> 路透调查：财政政策争端损及美国经济成长，第四季GDP环比年率料为2.3%

------------------------------------其他消息---------------------------------------

*TOP NEWS* 环球要闻.......TOP/NEWSCN *《全球汇市简讯》..........FXNEWS/CN

*分析或焦点...................CDEPTH *路透专访....................CINTER

*路透调查......................CPOLL *快速分析....................CINSTA

*经济面消息..............ECI|MCE-CMN *背景资料....................CFACT

*重要新闻浏览................TOP-CMN *路透早报.....................NN/CN

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(完) (整理 隋芬)
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