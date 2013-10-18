中国债市：三季度经济稳中向好利率互换小升，关注下周公开市场操作

路透北京10月18日 - 中国三季度经济稳中向好预期得到数据印证，推动人民币利率互换(IRS) 周五小幅走高。交易员表示，在周四暂停逆回购后，下周央行公开市场的操作方式和流动性情况是关注重点。

“经济数据一出来，IRS还是升了一些，之后就是震荡吧。”上海一券商交易员称。

得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

一银行交易员表示，数据陆续公布完了，下周市场将重点关注公开市场的操作情况，“现在市场资金充裕，所以周四14天期逆回购暂停还没引起太大的影响。但如果下周二还是暂停逆回购，我觉得大家的谨慎情绪就要比现在强了。”

中国央行预警信贷扩张压力偏大的话音刚落，周四就果断在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致本周转为净回笼。不过因央行吹风在前，市场并未感太大意外。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.9020/4.0020 3.9103/3.9803 4.0240/4.0950 4.1497/4.2277 4.1756/4.4122

上日 3.8625/3.9634 3.8750/3.9479 3.9821/4.0600 4.1250/4.2088 4.1334/4.4159

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0395/+0.0386 +0.0353/+0.0324 +0.0419/+0.0350 +0.0247/+0.0189 +0.0422/-0.0037

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。