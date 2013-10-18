中国股市：沪综指缩量收升结束三连跌，经济数据向好提振市场信心

路透上海10月18日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升，结束此前连续三日跌势。今日公布的三季度经济数据向好，对场内连日来的负面情绪有所提振。分析师指出，四季度的基本面不用过分担心，料市场在前期传媒、自贸区等概念股退烧的情况下，将寻找环保、国企改革等新主题机会。

沪综指 收报2,193.780点，涨5.238点或0.24%，本周累计跌幅为1.54%。上证A股今日成交额为906亿元人民币，上日为1,128亿元。

“今日公布的GDP对市场信心有所提升，但整体经济数据还是比较中性，市场的反应也没有很强烈。”浙商证券策略分析师戴康称。

他并认为，除非后期市场有超预期因素，否则周期股大涨大跌的可能性都不大，市场的活跃性推动可能还是需要新的主题板块，比如环保，食品安全，国企改革等。

得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

沪深300指数 收涨0.53%，报2,426.054点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,419.0点，涨0.35%，成交648,608手。(完)