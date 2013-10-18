中国股市：沪综指缩量收升结束三连跌，经济数据向好提振市场信心

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海10月18日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升，结束此前连续三日跌势。今日公布的三季度经济数据向好，对场内连日来的负面情绪有所提振。分析师指出，四季度的基本面不用过分担心，料市场在前期传媒、自贸区等概念股退烧的情况下，将寻找环保、国企改革等新主题机会。
沪综指 收报2,193.780点，涨5.238点或0.24%，本周累计跌幅为1.54%。上证A股今日成交额为906亿元人民币，上日为1,128亿元。
“今日公布的GDP对市场信心有所提升，但整体经济数据还是比较中性，市场的反应也没有很强烈。”浙商证券策略分析师戴康称。
他并认为，除非后期市场有超预期因素，否则周期股大涨大跌的可能性都不大，市场的活跃性推动可能还是需要新的主题板块，比如环保，食品安全，国企改革等。
得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。
沪深300指数 收涨0.53%，报2,426.054点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,419.0点，涨0.35%，成交648,608手。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。