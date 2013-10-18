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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 16:16 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月18日

路透香港10月18日 - 
 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:06时,1港元=0.78604人民币          )
                                                                                        
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(元)    B股股价(港元)       A/B股比价
  万科                                           9.17             14.79             0.79
                                                                         
  深物业                                         8.65              7.13             1.54
                                                                         
  南玻                                          10.01              6.49             1.96
                                                                         
  深康佳                                         3.49              2.62             1.69
                                                                         
  ST中华                                         4.19              1.56             3.42
                                                                         
  ST中冠                                        10.10              4.97             2.59
                                                                         
  深深宝                                         8.11              5.92             1.74
                                                                         
  深华发                                         6.87              3.64             2.40
                                                                         
  深赤湾                                        14.22             14.24             1.27
                                                                         
  招商地                                        23.24             23.47             1.26
 产                                                                      
  特力                                           7.55              5.29             1.82
                                                                         
  飞亚达                                         7.78              6.70             1.48
                                                                         
  一致药                                        39.88             33.20             1.53
 业                                                                      
  深深房                                         3.77              2.98             1.61
                                                                         
  ST盛润                                         6.65              5.40             1.57
                                                                         
  深南电                                         4.07              2.69             1.92
                                                                         
  深纺织                                         7.86              5.55             1.80
                                                                         
  方大集                                         5.78              3.04             2.42
 团                                                                      
  深国商                                        22.99             13.20             2.22
                                                                         
  深赛格                                         5.80              3.07             2.40
                                                                         
  宝石                                          18.46             10.48             2.24
                                                                         
  小天鹅                                         8.52              8.46             1.28
                                                                         
  粤高速                                         2.91              2.55             1.45
                                                                         
  晨鸣纸                                         4.96              3.96             1.59
 业                                                                      
  ST珠江                                         3.66              2.72             1.71
                                                                         
  丽珠                                          41.90             36.32             1.47
                                                                         
  美菱电                                         3.89              3.85             1.29
 器                                                                      
  大冷股                                         8.76              6.31             1.77
 份                                                                      
  粤电力                                         5.00              4.47             1.42
                                                                         
  佛山照                                         6.19              5.36             1.47
 明                                                                      
  江铃汽                                        17.41             22.08             1.00
 车                                                                      
  沙隆达                                        11.67              6.49             2.29
                                                                         
  苏常柴                                         6.91              4.67             1.88
                                                                         
  威孚高                                        25.56             23.80             1.37
 科                                                                      
  古井贡                                        18.24             15.32             1.51
 酒                                                                      
  ST东海                                         5.85              4.65             1.60
                                                                         
  长安汽                                        11.85             13.64             1.11
 车                                                                      
  京东方                                         2.10              1.80             1.48
                                                                         
  鲁泰                                           8.66              9.28             1.19
                                                                         
  本钢板                                         3.04              2.58             1.50
 材                                                                      
  张裕                                          31.86             28.69             1.41
                                                                         
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 李珊珊; 审校 曾祥进)
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