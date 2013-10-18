欧股业绩：英美资源集团第三季铜产量创新高，受助于智利铜矿增产

路透伦敦10月18日 - 矿企英美资源集团 公布称，由于在智利的Collahuasi铜矿产量增长，推动其第三季铜产量好于预期，激增近三分之一至纪录新高。

去年，铜为该公司获利贡献略四分之一强，仅次于铁矿石。但是此前，由于Collahuasi铜矿矿石等级低劣，又受极端天气和事故困扰，令该公司的产量和营收均受到影响。Collahuasi铜矿是该公司与嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 的合资矿山。

英美资源集团周五称，Collahuasi铜矿的产量第三季增长逾一倍，推动该公司铜产量增长32%至20.73万吨。

但是，去年贡献近一半获利的铁矿石产量大幅低于预期，较去年同期减少近四分之一，因为子公司Kumba Iron Ore 的Sishen矿山产量疲弱，而Kolomela矿山的产量增长也仅仅部分抵消了这一影响。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)