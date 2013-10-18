全球金市：金价料创下两个月来最大单周涨幅，因预期美国延迟缩减政策

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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Globlex控股管理公司董事总经理Songwut Apirakkhit称，“(反弹)大致是因市场预期，当金价连跌几天后下档空间有限。”
“即使大公是第二梯队的评级机构，金价也因为美元下跌而上涨。”
0648GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,321.66美元，本周上涨接近4%。
Apirakkhit称，因美联储削减刺激措施时间延后，以及美国尚未解决预算问题，金价可能持于这些水准或上涨。
“关键词是‘暂时’，”Apirakkhit指的是美国债务协议，“因尚未最终解决，金价仍可以受到一些支撑。”
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1321.66 2.57 +0.19 -21.07
现货银 21.87 0.03 +0.14 -27.77
现货铂金 1437.74 7.84 +0.55 -6.34
现货钯金 738.47 -0.03 -0.00 6.72
COMEX期金 1321.50 -1.50 -0.11 -21.14 18606
COMEX期银 21.93 -0.02 -0.10 -27.65 4566
汇率
欧元/美元 1.3683
美元/日圆 98.01
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/田建华; 审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。