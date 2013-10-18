全球金市：金价料创下两个月来最大单周涨幅，因预期美国延迟缩减政策

Globlex控股管理公司董事总经理Songwut Apirakkhit称，“(反弹)大致是因市场预期，当金价连跌几天后下档空间有限。”

“即使大公是第二梯队的评级机构，金价也因为美元下跌而上涨。”

0648GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,321.66美元，本周上涨接近4%。

Apirakkhit称，因美联储削减刺激措施时间延后，以及美国尚未解决预算问题，金价可能持于这些水准或上涨。

“关键词是‘暂时’，”Apirakkhit指的是美国债务协议，“因尚未最终解决，金价仍可以受到一些支撑。”

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1321.66 2.57 +0.19 -21.07

现货银 21.87 0.03 +0.14 -27.77

现货铂金 1437.74 7.84 +0.55 -6.34

现货钯金 738.47 -0.03 -0.00 6.72

COMEX期金 1321.50 -1.50 -0.11 -21.14 18606

COMEX期银 21.93 -0.02 -0.10 -27.65 4566

汇率

欧元/美元 1.3683

美元/日圆 98.01

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金