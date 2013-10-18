《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月14日-18日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 连续五天收创新高，整周收升近0.4%。人民币汇市风云 突变，周初时即期远期均出现美元抛售狂潮，但恐慌情绪过后市场信心已经逐步企稳。涨势 过急且盘间仍有大行购汇身影，使市场对人民币继续升值持谨慎态度，做空美元意愿有所保 留，短期或续升但空间有限。 公开市场操作: * 中国央行当周四在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致当周转 为净回笼。因央行预警信贷增长偏快在前，市场并未感太大意外。 而因应广义货币供应量( M2)的增速偏快、人民币升值预期骤然升温的情况，市场预期，有经济持续向好的支撑，后 期货币政策谨慎意味或更加浓厚。逆回购的突然暂停也引发了机构对下一阶段公开市场操作 方式的各种猜测。分析人士认为，社会融资的增速，以及回收流动性同时保持金融体系的稳 定，或是年内央行公开市场操作心中的度量标准。 债市: * 银行间现券收益率当周收益率呈上行态势，资金面虽然呈现宽松格局，但周初公布的 通胀数据意外走升，及一级供给压力始终压制二级行情，周三虽然曾因七年国债招标回暖， 刺激买盘有所回升，但行情"昙花一现"，考虑央行也明确传达出趋于谨慎的政策意图，短线 料现券行情难有起色。 票据: * 当周过于宽裕的流动性，推动中国票据市场转贴利率先续下跌，不过随着央行公开市 场暂停逆回购，以及集中缴税期将至，后半段则趋于平稳。交易员表示，因目前消化票据占 用规模渠道较多，信贷规模因素对票据影响越来越弱，若下周开始的集中缴税导致市场流动 性转紧，票据转贴价格再下探空间受抑，甚至有可能因此走升。 股市: * 中国股市沪综指 当周跌幅1.54%，外贸和CPI数据在周一从基本面上给市场带 来稳定支撑，但随后市场受IPO传闻，美国债务问题及自贸区，传媒等概念股开始集体调整 等因素影响，出现三连跌，周五公布的GDP数据再度略有提振，不过市场整体情绪仍弱。[.S SCN] 期市: * 沪铜当周震荡上扬，美国最后一刻达成债务上限协议消除了市场不确定性，加之中国 GDP等宏观数据坚挺，对铜价构成支撑，但部分投资者担心此前的政府关门影响到经济，令 市场浮现谨慎情绪，短线或延续整体态势。沪铜主力1401合约 周五收报每吨52,250 元，全周累计上涨0.89%。 * 上海期金当周收高，市场担心评级机构可能下调美国主权评级，且美联储料将进一步 推迟收紧政策的时间，带动金价在当周尾端大幅跳升，不过分析师表示，黄金长期偏空的基 本面仍未改变，受传闻和揣测推动的涨势或难以为继。沪金主力1312合约 周五收 报每克263.20元，全周累计上涨1.54%。(完) (整理 徐永/李宏薇/丁琦/李然/丁淑琴; 审校 林高丽)