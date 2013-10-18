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市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 15:23 BJT

全球贵金属：10月17日SPDR黄金持仓减少0.37%，iShares白银持仓量持平

路透10月18日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三减少0.37%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 28,364,468.1 10月17日 28,470,642.9 10月16日 -106,174.8 -0.37%

iShares 334,089,777.8 10月17日 334,089,777.8 10月16日 0 0%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 隋芬)
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