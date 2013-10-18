《财经洞察》理财直接融资工具，让中国央行调控资金价格更有抓手

* 银行理财直接融资工具标准化、可估值、依托信托隔离法律关系

* 试点方案中理财直接融资工具的投资者料仅限于理财管理计划

* 对融资方和投资者来说，操作阳光化价格更透明

* 是否类债券不重要，收益率曲线进入调控参照系

* 资金价格调控可关注浮出水面的理财直接融资工具收益率走势

张胜男

路透北京10月18日 - 中国银监会目前推行的银行理财业务试点，“理财直接融资工具”一词尤其引人关注，如若成行，它将成为依托信托原理的类债券产品。于是各界争议声起，担心银行资管产品会不会搅乱现有的中国债券市场？

但就中国整个资产管理市场的发展脉络来看，无通道、标准化、可估值、依托信托隔离法律关系的理财直接融资工具，将引导原本就广泛存在的表外融资浮出水面，收益率曲线进入监管视野，未来央行调控资金价格将更加有的放矢，长期来看也有利于降低实体经济融资成本。

接近监管层的消息人士透露，银监会银行理财直接融资工具和银行理财管理计划的创新方案征求意见稿称，银行理财直接融资工具是标准化的金融工具，且投资者仅限于符合条件的理财管理计划。

同时，路透也获得消息称，银监会非银部也在和部分信托公司一道，探索修改信托“新两规”（2007年第六次信托行业整顿后的行业规范文件），其主要目的是将目前的信托计划拆分为信托凭证和信托合同两部分，信托凭证则成为“标准化金融工具”。

如此一来，至少在泛资管领域一直最受争议的两个行当--银行理财和信托，已经从游击队变身成了正规军，从水下浮上了水面。

目前，银行理财和信托计划的发行收益率（特指主要投向非标债权的产品）大部分是依据与资金需求方“一对一”议价谈判而来，同时参考发行日前后同类型产品的收益情况--避免叫价过低导致发行困难。这期间资金需求方和投资者都具有信息不对称的天然劣势。

如果理财直接融资工具价格透明可估值，且有可参考的外部评级，从资金需求方来说，可能就不必因为急需资金而被迫承担超越市场一般资金价格的成本。投资者也可有公开的价格参考，甚至结合宏观经济形势，判断未来收益率曲线方向。

从这个意义上说，长期透明竞争之后的结果将是，融资类资管产品的收益率更接近市场公允价格，社会融资成本逐步脱离信息不对称导致的虚高。

如果真如参与方案制定人士所言的初衷，“理财直接融资工具的目的主要是通过创建一种具有一定的流动性、可进行市场估值、信息披露更加透明的金融工具，逐步替换理财产品目前所投资的非标债权资产，以进一步提高理财投资的标准化程度。”

中国央行完全可以通过关注银行间市场资金价格和资产管理机构创设的直接融资工具收益率走势，获得更真实全面的资金价格变动数据，进而通过价格调控实现宏观调控目标。

这个市场本来就存在，为什么不欢迎其从地下走向阳光呢？10万亿元人民币银行理财的存量规模，其中4万亿非标债权的占比，这些都是存在的。无非就是要解决这个市场如何组织如何调控的问题。

**银行理财业务对货币供应量的影响**

理财是不是在扰动宏观调控？是不是导致了广义货币供应量（M2）被低估？

来自中国央行货币政策司的两位经济学博士伍戈和李斌今年6月所写的《成本冲击、通胀容忍度与宏观政策》一书中，得出的结论是信贷类理财产品的发行和资金运用的净效果是货币供应量不变。因为无论是发行理财产品归集资金还是运用理财产品购买资产，资金都在整个银行体系流转，难以“逃脱”货币统计的范畴。

自2008年四万亿刺激计划以来，中国央行的货币调控经常出现“按下葫芦浮起瓢”的无奈，管住了表内信贷，管不住表外融资。之后，央行于2011年开始公布社会融资规模，将信托贷款、委托贷款、未贴现银行票据等表外融资纳入统计范围。但是社会融资规模的统计口径却受到各界质疑。

监管层认为，其社会融资规模的统计直指最终资产端，而非中间环节，也就是说，无论其间绕过多少个金融机构，监管层只统计最终投向了哪个企业哪个项目。但来自学者和银行界的人士却表示，实际操作有难度，数据来源还主要是由金融机构上报，很难避免重复统计。

借此次理财试点机会，如果信息披露制度完善，数据可统计，没有通道环节的理财直接融资工具将在一定程度上弥补社会融资规模统计上的纰漏。

由此来看，倘若这些监管范围内的“非标”都标准化了，央行要关心的，就是真正的“影子银行”了。

比如各类金融机构子公司绕过监管的债权融资擦边球，手握大把现金的国企依托旗下财务公司的放贷牟利，甚至合法或不合法的民间借贷。

**概念和进展**

“银行理财直接融资工具”是一种由商业银行作为发起管理人设立、直接以单一企业的债权融资为资金投向，由合格投资者（银行理财管理计划）投资的投资工具（SPV）。

“银行理财管理计划”有别于传统的银行理财产品，是商业银行发行的开放式、无预期收益率、仅投资银监会认可的标准金融工具（债券、理财直接融资工具等）并独立开户、单独管理、单独建账和单独核算的理财产品。

工商银行 等银行本周开始发售的“理财管理计划”已经开始了资金端的改变，主要有三大亮点：自己担纲SPV，公布净值而非预期收益率，投资对象包括理财直接融资工具等标准化债权投资工具。（欲了解详情，请点选 ）

“理财直接融资工具”预计下周亮相。

“理财直接融资工具”更类似于保险公司的“债权投资计划”或证券公司的“专项资产管理计划”；与企业债、公司债以及在银行间市场发行的中期票据、短期融资券、非金融企业定向融资工具（PPN）等债务融资工具有着本质区别。