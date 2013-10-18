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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超3,082亿韩元，连续36天买超

路透首尔10月18日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,082亿韩元，已连续36个交易日买超，期间累计买超12.44万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月18日 308.2 -165.1 -127.6

10月17日 293.2 -232.8 -31.8

10月16日 208.1 -138.1 -40.3

10月15日 323.3 -69.2 -184.3

10月14日 196.6 -243.9 57.0

10月11日 284.1 129.5 -275.0

10月10日 161.2 -310.6 158.6

10月8日 441.2 -430.9 27.0

10月7日 224.6 -163.2 -44.9

10月4日 422.0 -247.8 -152.2

10月2日 226.7 -226.7 21.0

10月1日 187.5 -27.4 -148.0

9月30日 112.0 -85.5 3.7

9月27日 224.3 -125.7 -93.6

9月26日 210.4 -96.7 -117.1

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本月以来 3,276.8 -2,126.2 -740.4

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今年以来 3,868.6 3,161.2 -5,267.6

---------------------------------------------(完)
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