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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 15:43 BJT

日本经济：央行副总裁称若2%通胀率目标受威胁，将采行额外措施

路透东京10月18日 - 日本央行副总裁岩田归久男周五表示，一旦海外风险因素威胁到央行2%通胀率目标的实现，央行就准备采行额外的货币政策措施。

“如果我们认为2%的通胀率目标无法达到，我们会准备考虑新的措施。”他在东京的一场大学论坛上表示。(完) (编译 隋芬; 审校 于春红)
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