中国期市：铁矿石上市首日全线收高，受挂牌价及钢产量数据提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 52,250 0.33 240,056 黄金(au) 1312 263.20 3.09 106,194 螺纹钢 (rb) 1401 3,568 -0.06 1,306,888 橡胶 (ru) 1401 20,445 -1.56 163,354 大商所 豆粕 (m) 1401 3,625 0.67 1,696,530 豆油 (y) 1401 7,170 -0.06 507,386 焦炭 (j) 1401 1,561 -0.38 250,238 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,213 -0.50 484,288 棉花 (cf) 1405 18,770 -0.37 43,080 中金所 沪深300(if) 1310 2,428.4 0.60 4,281 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。