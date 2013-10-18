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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 16:45 BJT

中国期市：铁矿石上市首日全线收高，受挂牌价及钢产量数据提振

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     52,250      0.33      240,056 
         黄金(au)     1312     263.20      3.09      106,194 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,568     -0.06    1,306,888 
         橡胶 (ru)    1401     20,445     -1.56      163,354 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,625      0.67    1,696,530 
         豆油 (y)     1401      7,170     -0.06      507,386 
         焦炭 (j)     1401      1,561     -0.38      250,238 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,213     -0.50      484,288 
         棉花 (cf)    1405     18,770     -0.37       43,080 
 中金所  沪深300(if)  1310    2,428.4      0.60        4,281 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 杨淑祯)
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