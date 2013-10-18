金属期市：期铜受中国GDP数据助推上涨，但谨慎情绪限制涨幅

不过分析师表示，考虑到全球需求波动和中国致力于更可持续成长的改革，铜市前景并没那么乐观。

0711GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%，报每吨7,255美元。该合约本周在7,139-7,300美元的窄幅区间内波动，本周迄今已涨0.7%。

“强劲的GDP数据暗示铜需求坚挺且日益增长，”大华银行继显证券驻香港资深金属分析师Helen Lau表示。

“不过，我并未真正改变对2014和2015年的看空观点，因为我们认为随着中国经济成长减少对投资的依赖，工业生产成长将会放缓。”

Lau表示，2014年铜均价可能在6,825美元，今年料在7,304美元。

上海期交所主力1月期铜 收高0.3%，报每吨52,250元人民币(8,600美元)。

在美国国会通过为政府提供资金并避免违约的法案后，政府于周四恢复运转。但分析师警告称，此前的政府关门每周已造成第四季GDP减少0.1个百分点。(完)

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