《技术分析》中国股市沪综指将继续回落整理

作者 曾祥进

路透北京10月18日 - 中国股市沪综指 本周冲高回落并跌破2,200点整数关，短期天平开始向空方倾斜。后市大盘将继续回落整理，首要目标仍是9月9日跳空缺口处2,140点附近；中线来看，大盘仍处于2,200点上下60-70点的震荡区间，中长线上行突破的条件仍不具备。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/wuw83v)

沪综指本周在2,230上方前期密集成交区压力下冲高回落，至周五收盘已跌破2,200点整数关以及5、10、20日均线，虽然盘中一度获得30日均线支撑但反弹力度有限，下周料跌破该线并引发技术面止损抛压，使得股指继续回落整理，目前位于2,170点的年线亦难守，短线下跌目标仍为半年线的2,140点附近。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）和RSI（相对强弱指数）均出现死叉下行，MACD（指数平滑异同移动平均线）亦发出下跌信号，BOLL（布尔通道）中轨得而复失，显示短线股指将向其下轨处寻求支撑，该点位目前在2,150点附近，并开始向下发散，下周料向2,140点靠拢。

综合来看，沪指本周冲高的量能水平明显不及前次上涨，技术面趋弱的迹象开始浮现，继续回落整理的动能逐步加大，应谨防在30日均线和年线被击穿后短线出现较大幅度的盘中杀跌走势。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/zuw83v)

沪综指本周中阴K线将上周涨幅抹去过半，并重新回试五周均线，目前该线位于2,189点，一旦下破将加大中线调整幅度及运行时间；中线看，位于2,100点的强支撑料继续发挥作用，不破此位，沪指中线走势仍无忧。但在整体成交量没有明显放大前提下，中长线向上有效突破2,200点机会不大。