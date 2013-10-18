路透基点：北京东方锦鸿签署13亿元人民币地产开发项目贷款--RLPC

本案分为7.5亿元人民币10年期贷款和5.5亿元人民币五年期贷款，利率为中国人民币银行基准利率的100%。

交通银行北京分行，韩国国民银行、韩国产业银行和友利银行这几家银行的在华分行担任牵头行。交通银行为代理行。