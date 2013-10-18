路透基点：北京东方锦鸿签署13亿元人民币地产开发项目贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，北京东方锦鸿置业有限公司已签署13亿元人民币(2.13亿美元)两笔俱乐部融资案，用于一个商业地产开发项目。
本案分为7.5亿元人民币10年期贷款和5.5亿元人民币五年期贷款，利率为中国人民币银行基准利率的100%。
交通银行北京分行，韩国国民银行、韩国产业银行和友利银行这几家银行的在华分行担任牵头行。交通银行为代理行。
所筹款项用于开发北京朝阳区大望京村的一块土地。
消息人士透露，借款人为中国开发商绿地集团与韩国浦项钢铁(POSCO)中国投资分支的合资企业。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。