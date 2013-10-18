欧元债市：德债持稳，守住上日录得涨幅

对经济的潜在负面影响也可能导致美联储延后缩减购债，从而给德国公债额外提振。

德国公债期货 最新下跌4个跳动点报139.64，周四上涨75个点子。10年期德债收益率 持平在1.87%。

德债周五涨势暂歇要归因于技术面因素，而不是基本面的影响。

KBC分析师Piet Lammens说，10年期美债收益率 周四与本月低位约2.58%持平，技术分析显示这个水平料成为收益率的短线支撑位，德债走势预计也将和美债雷同。

其他欧元区公债表现大致稳定，意大利和西班牙公债略上涨。(完)

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