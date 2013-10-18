欧元债市：德债持稳，守住上日录得涨幅

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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对经济的潜在负面影响也可能导致美联储延后缩减购债，从而给德国公债额外提振。
德国公债期货 最新下跌4个跳动点报139.64，周四上涨75个点子。10年期德债收益率 持平在1.87%。
德债周五涨势暂歇要归因于技术面因素，而不是基本面的影响。
KBC分析师Piet Lammens说，10年期美债收益率 周四与本月低位约2.58%持平，技术分析显示这个水平料成为收益率的短线支撑位，德债走势预计也将和美债雷同。
其他欧元区公债表现大致稳定，意大利和西班牙公债略上涨。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/李婷仪 审校 隋芬/艾茂林)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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