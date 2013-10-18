中国期货：证监会批准粳稻等四个新期货品种上市交易

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京/上海10月18日 - 中国证监会周五宣布，批准郑州商品交易所开展粳稻和晚籼稻期货上市交易，批准大连商品交易所开展纤维板和胶合板期货交易。
根据此前郑商所公布的粳稻、晚籼稻期货合约草案，粳稻、晚籼稻期货交易代码分别为JR、LR，交易单位为20吨/手，最小变动价位为1元人民币/吨，最低交易保证金为合约价值的5%。
而大商所此前表示，胶合板期货在4月时获得证监会批准立项。
进入下半年以来，中国国内期货新品种上市的步伐明显加快。周五全球首个实行实物交割的铁矿石期货在大商所上市。 此外，动力煤、沥青等品种也于近期相继上市。(完) (发稿 张晓翀; 撰写 丁琦；审校 林高丽)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。