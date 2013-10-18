版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 16:11 BJT

中国期货：证监会批准粳稻等四个新期货品种上市交易

路透北京/上海10月18日 - 中国证监会周五宣布，批准郑州商品交易所开展粳稻和晚籼稻期货上市交易，批准大连商品交易所开展纤维板和胶合板期货交易。

根据此前郑商所公布的粳稻、晚籼稻期货合约草案，粳稻、晚籼稻期货交易代码分别为JR、LR，交易单位为20吨/手，最小变动价位为1元人民币/吨，最低交易保证金为合约价值的5%。

而大商所此前表示，胶合板期货在4月时获得证监会批准立项。

进入下半年以来，中国国内期货新品种上市的步伐明显加快。周五全球首个实行实物交割的铁矿石期货在大商所上市。 此外，动力煤、沥青等品种也于近期相继上市。(完) (发稿 张晓翀; 撰写 丁琦；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐