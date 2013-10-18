路透调查：日本企业税调降可期，但企业资金运用心态普遍保守

* 日相安倍承诺减轻企业税负

* 30%企业将把省下的成本用于增加内部储备资金

* 若减税，仅极少数企业将加薪及增聘人员--调查

路透东京10月18日 - 在路透企业调查中，对企业税率料将调降所带来的资金，超过40%的日本企业没有计划用于支出或投资，反映出日本企业根深蒂固的厌恶风险心态，也对安倍经济学的成果构成挑战。

这项调查访问400家企业，时间为9月底至10月初，调查结果迥异于近期其他显示企业避险心态降低的指标。

在这项路透月度调查中，30%表示将把企业税调降所省下的资金存起来，充实内部储备资金。目前日本企业的储备资金总额已超过2万亿(兆)美元。

12%的企业表示，企业税调降所带来的现金，将用于弥补消费税调升后的支出成长。日本消费税预定明年4月调升。

日本政府正在争取提前结束一项资助2011年灾后重建的企业税。此举估计将为企业省下约9,000亿日圆(91亿美元)成本，这是日本政府一项逾5万亿(兆)日圆刺激方案的一环。

多数受访企业表示，调降企业税将有利于获利：54%表示将提高获利，46%表示没有影响。

但只有少数受访企业表示，准备将额外获利用于投资厂房设备及调高员工薪资，但这却是安倍经济学若欲获得成功的最关键领域。

只有5%受访企业表示，将把额外省下的成本用于加薪。另外有5%企业表示，打算把减税省下的成本用于增聘人员。

“我们的损益情况正在改善，但情势仍然很不确定。我们需要保留内部储备资金，”一家设备厂商称。

约五分之一的受访企业表示，减税省下的成本将用于弥补设备及厂房的汰旧更新。

日本企业调查结果图表(link.reuters.com/dah83v)(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)